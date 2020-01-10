Лиам Галлахер заговорил о воссоединении Oasis

Бывший музыкант группы Oasis Лиам Галлахер у себя в Twitter высказался о воссоединении группы.

По его словам, после третьего сольного альбома он намерен закончить сольную карьеру. «Мне только что позвонил брат, умоляя воссоздать Oasis в 2022 году, если верите в жизнь после любви, вы знаете, что делать», — написал он.

Поклонники решили, что музыкант иронизирует.

Группа Oasis распалась в 2009 году с уходом старшего брата Лиама Галлахера — Ноэла, который был автором большинства хитов коллектива. Отношения между братьями были напряженными.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лиам Галлахер женится в третий раз

— Пит Доэрти вызвал Лиама Галлахера на дуэль

— Основатель Oasis обматерил Джереми Корбина