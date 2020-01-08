«60 минут» стали самым популярным политическим ток-шоу в России
Вечерний выпуск передачи «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым на канале «Россия 1» стал самым популярным политическим шоу в России, передает «Лента.Ru» со ссылкой на данные Mediascope.
На втором месте оказался «Вечер с Владимиром Соловьевым», выходящий на том же канале, на третьем — дневная версии программы Скабеевой и Попова.
Среди новостей первое место заняла программа «Вести» канала «Россия 1», второе — программа Первого канала «Время», третье — «Вести недели» с Дмитрием Киселевым.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российский телеведущий объяснил, зачем обсуждать Украину
— Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского при разговоре о Путине
— Соловьев отреагировал на два уголовных дела, которые завели на него на Украине