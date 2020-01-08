«60 минут» стали самым популярным политическим ток-шоу в России

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Вечерний выпуск передачи «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым на канале «Россия 1» стал самым популярным политическим шоу в России, передает «Лента.Ru» со ссылкой на данные Mediascope.

На втором месте оказался «Вечер с Владимиром Соловьевым», выходящий на том же канале, на третьем — дневная версии программы Скабеевой и Попова.

Среди новостей первое место заняла программа «Вести» канала «Россия 1», второе — программа Первого канала «Время», третье — «Вести недели» с Дмитрием Киселевым.

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