Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича с днем рождения. Поздравление опубликовано на официальном сайте главы государства.

«Вы принадлежите к легендарной когорте выдающихся мастеров, которые своим талантом и вдохновенным, творческим трудом создавали славу русского балета», — говорится в сообщении.

Российский лидер также отметил, что работы Григоровича в Большом театре и на других сценических площадках «всегда становятся ярким событием в культурной жизни страны и мира».

Президент пожелала балетмейстеру здоровья и успехов.