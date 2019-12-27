Сюткина упрекнули за то, что он не упомянул Началову в траурном видео

<img src="//img.gazeta.ru/files3/250/12778250/inx960x640-1-pic905-895x505-34098.jpg">

Музыкант Валерий Сюткин посвятил сингл и черно-белый клип «Время не проведешь» в своем Instagram звездам, ушедшим из жизни в 2019 году.

В ролике появляются портреты таких известных людей, как Сергей Доренко, Элина Быстрицкая, Владимир Этуш, Алексей Булдаков, Марлен Хуциев, Сергей Юрский, Георгий Данелия, Марк Захаров, Галина Волчек.

В комментариях фолловеры упрекнули Сюткина за то, что он забыл показать портрет певицы Юлии Началовой. «И еще... Юлия Началова... Безумно всех очень жаль», «Замечательная песня, жалко только, что в видео не упомянули Юлию Началову и Децла», «Юлечки не было Началовой», — пишут ему.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти стали сепсис и сердечная недостаточность.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Галина Волчек будет похоронена рядом с Марком Захаровым

— Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Волчек

— Пугачева прокомментировала сообщения о смерти Волчек