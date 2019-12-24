Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку

Совет директоров АО «Киностудия «Ленфильм» решил отправить в отставку генерального директора киностудии Эдуарда Пичугина. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник.

О таком решении объявил глава Минкультуры России Владимир Мединский 24 декабря.

Также в ходе заседания был озвучен новый состав совета директоров «Ленфильма». По данным источника, в него вошли режиссеры Федор Бондарчук, Алексей Герман, а также советник Мединского на общественных началах Александр Орджоникидзе и другие.

Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.

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