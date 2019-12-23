«Елена» Звягинцева вошла в топ-50 фильмов десятилетия
Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Елена» вошел в список из 50 лучших фильмов последнего десятилетия, составленный журналом Rolling Stone.
Это единственный фильм из России в рейтинге. Драма 2011 года о семейном кризисе занимает 42-е место.
Топ-лист возглавила драма «Лунный свет», на втором месте оказалась «Социальная сеть» о создателе Facebook Марке Цукерберге, на третьем — «Корпорация «Святые моторы»» (2012).
Также в первой десятке рейтинга оказались «Отрочество», «Прочь», «Тони Эрдманн», «Мастер», «Рома», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Кэрол».
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