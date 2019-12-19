Warner Bros показал трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»

Кинокомпания Warner Bros. показал дебютный трейлер нового фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод». Ролик опубликован на официальном Youtube-канале компании.

Мировая премьера киноленты состоится 16 июля 2020 года.

В фильме сыграли такие актеры, как Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Клеманс Поэзи и другие.

Сам Кристофер Нолан выступил в качестве автора сценария, режиссера и продюсера.

Ранее режиссер рассказал в интервью Entertainment Weekly, что считает «Довод» своим самым амбициозным проектом.

По мнению Нолана, картина является «многожанровым фильмом с серьезным актерским составом, который снимается в семи странах на фоне масштабных декораций».