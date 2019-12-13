Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает «Фонтанка».
Музыкант возвращался из больницы, куда был вынужден обратиться несколько дней назад после другого ДТП, в котором получил легкие травмы. «Похоже? больше нельзя садиться в машину», – сообщил Шульгин в соцсетях, добавив, что в их автомобиль врезался микроавтобус. У машины пострадало левое заднее крыло, пассажиры и водитель не пострадали.
Арсений Шульгин — младший из троих детей Валерии, рожденных в браке с продюсером Александром Шульгиным.
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