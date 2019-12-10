Выбраны победители литературной премии «Большая книга»
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Объявлены результаты национальной литературной премии «Большая книга». Они доступны на сайте премии.
Первое место заняли российский литературовед Олег Лекманов, историк литературы Михаил Свердлов и Илья Симановский с книгой «Венедикт Ерофеев: посторонний».
Второй приз и номинацию «Особый почерк» получил Григорий Служитель, написавший «Дни Савелия». На третьем месте — Гузель Яхина и «Дети мои», также она победила по результатам народного голосования.
Всего в литературной борьбе участвовали 12 произведений. Среди них были русский писатель Евгений Водолазкин с «Брисбен», Сухбат Афлатуни «Рай земной» и Роман Сенчин «Дождь в Париже» и другие.
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