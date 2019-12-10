Траволта отыскал киноляп в фильме «Однажды в Голливуде»

Актер Джон Траволта нашел ошибку в фильме «Однажды в Голливуде», передает Independent.

Траволта указал на то, что персонаж Леонардо ДиКаприо в кадре летает на самолете Boeing 747, хотя эта модель только проходила тестовые полеты в феврале 1969 года, а впервые поднялась в воздух с пассажирами в январе 1970 года.

По словам Джона Траволты, он изучал историю авиации и поэтому смог отыскать киноляп.

Премьера фильма «Однажды в Голливуде» состоялась 8 августа 2019 года.

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