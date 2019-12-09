Шарлиз Терон и Леонардо ДиКаприо номинированы на «Золотой глобус»

Актриса Шарлиз Терон и актер Леонардо ДиКаприо номинированы на премию «Золотой глобус» сообщает IndieWire.

Шарлиз Терон получила номинацию «Лучшая актриса» в категории «Драма» за фильм «Скандал», с ней соперничают Синтия Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Рене Зеллвегер («Джуди»). За звание лучшего актера в той же категории поборются Кристиан Бейл («Ford против Ferrari»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Адам Драйвер («Брачная история»), Хоакин Феникс («Джокер») и Джонатан Прайс («Два папы»).

Леонардо ДиКаприо номинирован на премию в категории «Лучший актер в комедии или мюзикле» за роль в фильме «Однажды в Голливуде». Также за эту статуэтку поборются Дэниэл Крэйг («Достать ножи»), Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»), Тэрон Эджертон («Рокетмен») и Эдди Мерфи («Меня зовут Долемайт»).

На звание лучшей актрисы в комедии или мюзикле претендуют Аквафина («Прощание»), Ана Де Армас («Достать ножи»), Кейт Бланшетт («Куда ты пропала, Бернадетт?»), Бини Фелдштейн («Образование»), Эмма Томпсон («В прямом эфире»).

Ассоциация иностранных журналистов проведет 77-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус» 5 января 2020 года.

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