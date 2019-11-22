Несовершеннолетний сын Наташи Королевой вывел в свет новую подругу

Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип посетил премьеру фильма «Конец сезона» режиссера Константина Худякова.

Как сообщает сайт eg.ru, в кинотеатр «Октябрь» 17-летний Архип привел свою новую девушку. Королева против избранницы не возражает. «Какая мне разница, какая девушка? Лишь бы сыну нравилась. Мы готовы принять любую. Лишь бы молодые были счастливы», — заявила она.

Ранее таблоиды сообщали, что Архип расстался с девушкой — звездой «Дома-2» Марией Слугиной.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 17-летний сын Наташи Королевой намекнул на отцовство

— Игорь Николаев горячо поздравил Наташу Королеву

— О романе сына Наташи Королевой с моделью рассказал Тарзан