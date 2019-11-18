Фильм «Ford против Ferrari» стал лидером российского проката

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Фильм »Ford против Ferrari» возглавил российский прокат, собрав за прошедшие четыре дня 214,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Как известно, лента режиссера Джеймса Мэнголда с Кристианом Бейлом и Мэттом Деймоном в главных ролях вышла в российском прокате 14 ноября.

Отмечается, что вторым в рейтинге по кассовым сборам стал фильм «Ангелы Чарли» режиссера Элизабет Бэнкс. Эта картина собрала 70,5 млн рублей.

Замкнул тройку рейтинга анимационный фильм «Семейка Аддамс», который собрал 69,7 млн рублей.

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