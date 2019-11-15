Завершены съемки девятого «Форсажа»

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Режиссер Джастин Лин у себя в Instagram рассказал о завершении съемок девятой серии «Форсажа».

Он опубликовал снимок камеры Panavision Millenium и поблагодарил интернациональную команду, работавшую над проектом. «Пока что это самый амбициозный фильм серии, и я навсегда благодарен нашей удивительной команде из Лондона, Эдинбурга, Тбилиси, Пхукета, Краби и Лос-Анджелеса», — написал Лин.

В картине снялись Вин Дизель, Шарлиз Терон, Мишель Родригес и Хелен Миррен.

Российская премьера картины запланирована на 21 мая.

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