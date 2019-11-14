Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина

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Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.

Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты», — цитирует Невзорова Ura.ru.

До этого Максим Галкин «прошелся» по цензуре на федеральных каналах во время концерта в Новосибирске. Артист посетовал, что с экрана можно говорить не обо всем.

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