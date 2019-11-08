Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам «Чиполлино». Об этом сообщается URA.RU.

Отмечается, что директор ЦК «Сцена» Анжелика Петрова в телефонном разговоре с одним из создателем спектакля Александром Таттари заявила о запрете на показ театрального представления.

Конкретную причину отмены на вопросы представителей театра Петрова не назвала. Художественный руководитель Московского Лианозовского театра Надежда Егорова также рассказала об отправке официального запроса организаторам мероприятия, на который ответ так и не был получен.

Егорова подчеркнула, что театр планирует и дальше показывать спектакль по мотивам «Чиполлино» на своей сцене. По ее мнению, такие инциденты создают у россиян аллюзии «что в стране невозможно жить».