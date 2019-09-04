Скарлетт Йоханссон рассказала о своем отношении к Вуди Аллену

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон поделилась своим отношением к американскому режиссеру Вуди Аллену, с которым она работала много раз в большом интервью изданию The Hollywood Reporter.

«Я верю ему и буду работать с ним в любое время», — заявила актриса.

Таким образом она ответила на вопрос журналиста о ситуации 2017 года, когда Аллен стал голливудским изгоем из-за секс-скандала. Тогда его приемная дочь Дилан Фэрроу заявила о растлении ее режиссером в детстве.

Тогда из-за этой ситуации такие актеры как Фрида Пинто, Грета Гервиг, Колин Ферт и Мира Сорвино, которые работали с Алленом в прошлом, отказались от съемок в его будущих фильмах.

Йоханссон сказала, что она находится на стороне режиссера и призналась, что очень любит его.

Ранее Вуди Аллен ответил на новые обвинения приемной дочери.