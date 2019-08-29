Драматург подтвердил смерть Александра Числова

Сценарист и драматург Владимир Кожевников подтвердил информацию о смерти актера Александра Числова. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Сценарист сообщил, что Числов скончался от пневмонии в реанимации в московской больнице №33. Актеру было 54 года.

Числов — российский и советский актер. Он сыграл в 145 фильмах, среди них «Петербургские тайны», «Курочка Ряба», «Не родись красивой», «Самый лучший фильм 2», «Вор», «Легенда номер 17» и другие.

Ранее СМИ сообщили о смерти Александра Числова.