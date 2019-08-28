Лера Кудрявцева потеряла сознание на «Новой волне»

На фестивале «Новая волна» в Сочи российская телеведущая Лера Кудрявцева потеряла сознание, сообщает «Московский комсомолец».

Уточняется, что в городе установилась жара, в связи с чем артисты испытывают трудности в работе.

Инцидент произошел в ресторане, где звезды отмечали день рождения ведущего Андрея Разыграева. В какой-то момент телеведущая побледнела и начала терять сознание. Ей оказали первую помощь, а затем приехали медики «скорой».

Позже стало известно, что у Кудрявцевой скакнуло давление, к вечеру ей стало лучше.

Ранее российская певица Лолита расплакалась во время репетиции своего выступления на конкурсе «Новая волна».