Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Артист опубликовал снимок, на котором изображен с супругой Ириной Млодик, дочерью Этель и новорожденным ребенком.

«У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька… КЛАРОЧКА!» — написал Виторган.

При этом актер не указал, когда младенец появился на свет. Кроме того, ранее супруги не оповещали поклонников об ожидании еще одного ребенка.

Ранее сообщалось, что актер Константин Хабенский вновь стал отцом.