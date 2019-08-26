Мамонов впервые рассказал о своем состоянии после инфаркта

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Музыкант и актер Петр Мамонов рассказал о том, как чувствует себя после госпитализации в реанимацию.

В беседе с каналом «360» Мамонов отметил, что пережил «не очень обширный» инфаркт. «Будем лечиться. Ничего очень страшного нет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что музыкант попросил жену привезти ему в больницу диски с проповедями.

Петр Мамонов — основатель и лидер рок-группы «Звуки Му». Музыканту 68 лет. Имеет приз кинопремии «Ника» и «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль в фильме «Остров», у него также есть премия «Своя колея» за вклад в возрождение православной культуры России и многие другие награды.