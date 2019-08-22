Любовные письма Шостаковича к балерине выставили на аукцион в Москве

Любовные письма композитора Дмитрия Шостаковича к балерине Большого театра Нине Ивановой продадут на торгах в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что всего на аукцион, который пройдет в четверг, 22 августа, выставлены десять писем, стартовая цена которых оценивается в 750-800 тыс. рублей.

Композитор познакомился с артисткой балета в 1933 году. Долгое время он ухаживал за Ивановой, однако она отказывала ему, поскольку у Шостаковича были семья и дети. Уточняется, что , несмотря на попытки композитора, их отношения прекратились в 1940, когда уже сама балерина вышла замуж.

Также на аукционе будут выставлены первое издание романа Ивана Гончарова «Обломов», который оценивают в 95-100 тыс. руб., агитационная поэма Владимира Маяковского «Вон самогон!» (150 тыс. руб.) и рукопись Анны Ахматовой «Из большой исповеди», подаренная бывшей жене Исаака Бабеля, с начальной ценой в 120 тыс. рублей.

Стартовой ценой в 360 тыс. руб. оценили для аукциона четвертую книгу Антона Чехова «Невинные речи». В ней сохранилась издательская иллюстрированная обложка.