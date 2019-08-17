Продюсер фильма «Экипаж» поддержал идею снять фильм про Airbus A321

Продюсер фильма «Экипаж» Леонид Верещагин поддержал идею снять фильм про пилотов экстренно севшего в Подмосковье самолета Airbus A321. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, хорошие люди достойны кинокартины. Он отметил, что летчики A321 ничем не уступают киношным героям Владимира Машкова и Данилы Козловского из фильма «Экипаж».

«То, что ребята сейчас сделали, это потрясающе. Дай бог, чтобы кинематографисты сделали про них фильм», — подчеркнул Верещагин.

Продюсер также уточнил, что при съемках фильма про экипаж самолета Airbus A321 важно продумать не шаблонную, человеческую историю.

Ранее сообщалось, что Федор Бондарчук призвал снять фильм про подвиг летчиков, посадивших A321.