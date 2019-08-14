Опера Лос-Анджелеса расследует обвинения в адрес Пласидо Доминго

Опера Сан-Франциско приняла решение отменить концерты с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго на фоне обвинения его в домогательствах. Об этом сообщает The Associated Press.

Согласно заявлению, решение об отмене концерта объясняется появлением многочисленных заявлений о сексуальных домогательствах.

«Хотя предполагаемые инциденты произошли не в Опере Сан-Франциско, компания не может допустить артиста на сцену дома оперы военного мемориала», — говорится в сообщении.

Лос-Анджелесская опера пообещала проверить обвинения, выдвинутые против ее гендиректора.

«Опера в соответствии с этой политикой привлечет сторонних консультантов для расследования обвинений в адрес Пласидо Доминго», — отмечается в заявлении.

Ранее оркестр из США отменил выступление Пласидо Доминго, обвиненного в домогательствах.