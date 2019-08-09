В Сети появилось видео с отдыха Кайли Дженнер

В Сети появилось видео с семейного ужина светской львицы Кайли Дженнер, сообщает Super.ru.

На нем звезда соцсетей вместе с женихом Трэвисом Скоттом, дочкой Сторми и мамой Крис Дженнер сидит в ресторане за отдаленным уютным столиком.

Между членами семьи царит трепетная атмосфера, как вдруг их отвлекает шум. За столом неподалеку — шумная русская компания, для которой официанты эффектно готовят итальянский коктейль «сгроппино», а на фоне играет песня исполнителя Тимати.

Тогда члены семьи даже решают снять такое зрелище на телефон.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер арендовала на день рождения яхту стоимостью $250 млн.