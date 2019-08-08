Тарантино раскрыл, сколько раз смотрел «Однажды... в Голливуде»

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Американский режиссер Квентин Тарантино, прибывший в Москву, чтобы лично представить свой новый фильм «Однажды в... Голливуде», в интервью «Газете.Ru» рассказал, что неоднократно смотрел ленту в кинотеатрах инкогнито.

«В США фильм вышел еще в позапрошлый уикенд, и я сходил на него очень много раз — во всех местах Лос-Анджелеса. Да, конечно, я не смотрел его от начала и до конца в каждый из этих посещений, наверное, только в шести случаях, — поведал постановщик. — Но я пытался ловить определенные моменты — и смотреть, как на них реагирует публика. Например, сцена с Брюсом Ли. И я наблюдаю за публикой — отреагирует ли она на нее «правильно». О, отреагировала! Значит, я все сделал верно. Затем иду в другой зал того же кинотеатра и смотрю, как люди воспримут концовку. А потом отправляюсь в иную часть города, чтобы понять, как отреагируют там».

Полное интервью Квентина Тарантино «Газетe.Ru» читайте здесь.