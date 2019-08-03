Продолжение «Судной ночи» снимет автор сериала «Люк Кейдж»

Пятую часть фильма «Судная ночь» срежиссирует автор сериалов «Лю Кейдж» и «Сквозь снег». Об этом информирует Variety.

Сообщается, что киноленту снимет Эверардо Гоут.

Также известно, что сценарий к картине напишет автор первого фильма Джеймс Де Монако.

Как отмечается, фильм сейчас находится в ранней стадии разработки.

Уточняется, что подробности сюжета ленты и дата ее выхода в кинопрокат пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что американский актер Бен Аффлек снимется в триллере режиссера «9 ½ недель».