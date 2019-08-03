Бен Аффлек снимется в триллере режиссера «9 ½ недель»
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Американский актер Бен Аффлек снимется в эротическом триллере «Глубокие воды» голливудского режиссера картин «9 ½ недель» и «Лолита» Эдриана Лайна. Об этом сообщает Deadline.
Помимо Аффлека в фильме снимется американская актриса Ана Де Армас.
Актеры сыграют супружескую пару, которая несчастлива в браке. Муж знает об изменах жены, но не разводится с ней. Однако в один момент терпению мужа приходит конец.
Картина будет снята по мотивам одноименного романа Патриции Хайсмит.
Режиссер планирует начать работу над «Глубокими водами» в ноябре. Сейчас он ведет переговоры с актерами.
Ранее сообщалось, что Бен Аффлек и Мэтт Дэймон встретятся в «Последней дуэли» Ридли Скотта.