Бен Аффлек снимется в триллере режиссера «9 ½ недель»

Американский актер Бен Аффлек снимется в эротическом триллере «Глубокие воды» голливудского режиссера картин «9 ½ недель» и «Лолита» Эдриана Лайна. Об этом сообщает Deadline.

Помимо Аффлека в фильме снимется американская актриса Ана Де Армас.

Актеры сыграют супружескую пару, которая несчастлива в браке. Муж знает об изменах жены, но не разводится с ней. Однако в один момент терпению мужа приходит конец.

Картина будет снята по мотивам одноименного романа Патриции Хайсмит.

Режиссер планирует начать работу над «Глубокими водами» в ноябре. Сейчас он ведет переговоры с актерами.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек и Мэтт Дэймон встретятся в «Последней дуэли» Ридли Скотта.