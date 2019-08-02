Неизвестные напали на съемочную группу телеканала в Донецкой области

В Донецкой области в городе Покровск неизвестные напали на съемочную группу местного телеканала «Капри». Об этом в фейсбуке написал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, в четверг, 1 августа, журналисты попытались войти в помещение Покровского совета ветеранов, где располагается штаб одной из политических партий.

Однако в этот момент на них напали — оттолкнули журналистку, повредили технику, а оператора какое-то время держали в изоляции.

Он отметил, что сотрудники полиции возбудили дело после подачи заявлений и препятствовании деятельности журналистов.

Ранее сообщалось, что российские журналисты попали под обстрел в Донбассе.