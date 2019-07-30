Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой, которая находится в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По их словам, состояние артистки оценивается как тяжелое.

«Температура вечером была 36,6, утром — 36.5. Состояние пока тяжелое», — уточнили в больнице.

Ранее директор театра «Ленком» Марк Варшавер проинформировал о здоровье Чуриковой.

Актриса внезапно упала со сцены во время спектакля «Русская песня». Из-за инцидента постановку прервали. После падения Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии. Актриса попала в реанимацию. Однако потом ее перевели в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов в НИИ имени Склифосовского.