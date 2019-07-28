Интервью с Путиным номинировали на премию «Эмми»

Прошлогоднее интервью американского журналиста Fox News Криса Уоллеса с российским лидером Владимиром Путиным выдвинули на получение награды премии «Эмми». Об этом сообщает НТВ.

Уточняется, что интервью проходило летом 2018 года в Хельсинки.

Тогда Уоллес рассказывал, что добивался возможности взять интервью у российского президента несколько месяцев. В Кремле одобрили проведение беседы, когда был согласован саммит с президентом США Дональдом Трампом. Единственным условием Москвы была публикация интервью в полном объеме.

Ранее сообщалось, что ведущий Fox News взял интервью у Путина и поехал отдыхать в Россию.