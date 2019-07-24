Клип Queen «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube

Видео композиция группы Queen на песню «Bohemian Rhapsody» набрала 1 млрд просмотров на YouTube.

Как отмечается, видеоклип был опубликован в официальном аккаунте группы 1 августа 2008 года. Но такой популярности он смог добиться лишь недавно. Несколько дней назад Queen выступили с официальным заявлением, где поблагодарили каждого, кто посмотрел их видео.

Также группа отметила, что именно фанаты по всему миру помогли им набрать 1 млрд просмотров.

Кроме того, музыканты выразили благодарность YouTube за то, что он разместил запись о рекорде на огромном экране на Таймс-Сквер в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что группа Queen выпустит три новых клипа.