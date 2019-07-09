Названа дата выхода фильма «Большой Лебовски» в прокат

Премьера спин-оффа фильма «Большой Лебовски» — The Jesus Rolls запланирована на 2020 год, пишет Variety.

Как отмечается, этот фильм снял исполнитель роли Хесуса Джон Туртурро. Также известно, что он самостоятельно написал сценарий к фильму.

В картине также сыграли Бобби Каннавале, Одри Тоту, Джон Хэмм, Сьюзен Сарандон и Пит Дэвидсон.

В фильме рассказывается о мужчинах, которые пытаются разгадать тайну женщин, но не могут.

Ранее сообщалось, что исполнитель роли Чувака намекнул на сиквел «Большого Лебовски».