Познер осудил Габунию за оскорбление Путина

Телеведущий Владимир Познер осудил слова грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина.

По его мнению, такое поведение нарушает принципы журналистики. Познер подчеркнул, что в любой стране за поступок, который сделал Габуния, журналист был бы уволен и вряд ли смог найти новую работу.

«У каждого человека есть мнение, каждый человек имеет на него право, каждый человек имеет право высказать это мнение, но использовать нецензурную лексику, оскорблять другого или других не имеет право никто – особенно журналист», — написал Познер в своем блоге.

При этом Познер связал произошедшее с тем, что в Грузии идет предвыборная борьба.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал идею о возбуждении дела в отношении Георгия Габунии по статье об оскорблении государства: «много чести, пусть вещает дальше».

Телеведущий Георгий Габуния начал программу на грузинском канале «Рустави 2» с ругани в адрес российского президента.