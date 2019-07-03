Додон потребовал отменить ограничения на российские телеканалы
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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что необходимо отменить ограничения против российских телеканалов, которые были утверждены парламентом два года назад в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Он рассказал, что выступает за изменения и расширение количества телеканалов в стране, не только российских, но и каналов других стран.
Ранее сообщалось, что Додон поблагодарил Россию за сохранение стабильности в Молдавии.
Он передал благодарность президенту РФ Владимиру Путину, вице-премьеру Дмитрию Козаку и министерству иностранных дел России.