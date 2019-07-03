Додон потребовал отменить ограничения на российские телеканалы

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что необходимо отменить ограничения против российских телеканалов, которые были утверждены парламентом два года назад в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что выступает за изменения и расширение количества телеканалов в стране, не только российских, но и каналов других стран.

Ранее сообщалось, что Додон поблагодарил Россию за сохранение стабильности в Молдавии.

Он передал благодарность президенту РФ Владимиру Путину, вице-премьеру Дмитрию Козаку и министерству иностранных дел России.