Музей мадам Тюссо убрал восковую Мэй на склад

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В Британском музее восковых фигур мадам Тюссо убрали восковую статую премьер-министра Британии Терезы Мэй. Об этом сообщает The Sunday Times.

Как отмечается, на этом месте должна стоять фигура действующего хозяина резиденции британского премьер-министра, однако Мэй до этого объявила о своем уходе с поста.

Уточняется, что фигура будет храниться на складе, где содержатся изваяния всех премьеров страны, руководившими Британией с 1855 года.

На настоящий момент на пост британского премьера претендуют бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, а также действующий — Джереми Хант.

Ранее сообщалось, что Мэй поставила ультиматум российскому лидеру Владимиру Путину.