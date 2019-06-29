Путин ответил Элтону Джону

Президент РФ Владимир Путин ответил на слова британского музыканта Элтона Джона об отношении в ЛГБТ сообществу в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, Джон — гениальный музыкант, но он заблуждается в оценке ситуации в России.

Президент назвал отношение в РФ к ЛГБТ спокойным, непредвзятым.

Он также отметил, что в стране есть закон, за который Россию все «шпыняют»

Ранее Элтон Джон отреагировал на интервью Путина, в котором тот высказался о ЛГБТ.

Он напомнил, что из фильма «Рокетмен» были удалены гей-сцены, и заявил, что, с его точки зрения, это является лицемерием.