Внучка Алисы Фрейндлих впервые стала мамой

Внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова впервые стала мамой. Об этом она сообщила в своем инстаграм.

Анна состоит в браке с Алексеем Мышинским с 2017 года.

Почти сразу после бракосочетания в социальных сетях девушки перестали появляться ее фотографии, а вчера, 28 июня, она обрадовала семью и подписчиков радостной новостью о пополнении семьи.

Подписчики внучки Фрейндлих были удивлены, поскольку никто не знал об интересном положении.

Пол и имя новорожденного не уточняются. Анна написала, что малыш появился на свет в 01.55.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Алису Фрейндлих с 84-летием.