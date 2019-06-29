Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

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Британский музыкант Элтон Джон отреагировал на интервью российского президента Владимира Путина, в котором тот высказался о ЛГБТ. Об этом музыкант написал на своей странице в инстаграме.

По словам исполнителя, он не согласен со словами лидера о том, что мультикультурализм и сексуальное разнообразие устарели.

«Я считаю двуличным, когда вы говорите, что вы хотите, чтобы ЛГБТ «были счастливы» и что «у нас нет с этим никаких проблем», — заявил Джон.

Он напомнил, что из фильма «Рокетмен» были удалены гей-сцены, и заявил, что, с его точки зрения, это является лицемерием.

Ранее Элтон Джон раскритиковал удаление сцен c наркотиками и сексом из «Рокетмена» в России.