Путин дал гражданство переводчику стихов Пушкина из США

Президент России Владимир Путин принял в гражданство России американского поэта Джулиана Генри Лоуэнфельда. Об этом сообщает ТАСС.

56-летний Лоуэнфельд имеет юридическое образование, однако он долгое время занимается литературным творчеством. Мужчина также занимается переводческой деятельностью, в частности в отношении стихотворений Александра Пушкина.

Указом президента гражданство России получил и внук мецената и коллекционера Сергея Щукина Андре-Марка Делок-Фурко, который до этого являлся гражданином Франции.

Ранее сообщалось, что получивший гражданство РФ американский актер Стивен Сигал оценил парад Победы.