Шура решил продать зубы ради покупки квартиры

Певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, решил продать свои старые зубы, чтобы купить квартиру. Об этом он написал в своем инстаграме.

Он выложил в Сети фото со своими зубами, объявив об их продаже для покупки новой квартиры.

Пользователи поинтересовались стоимостью зубов, однако певец только отшучивался.

Кто-то из пользователей отметил иронично, что обычно у людей наоборот — «продают квартиру, собирают на зубы».

Тем не менее, многие пожелали певцу успехов.

Ранее сообщалось, что Шура устроил скандал из-за гастролей в Ростове-на-Дону.