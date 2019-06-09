Раскрыты истинные мотивы создателей сериала «Чернобыль»

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выразил мнение, что американские создатели сериала «Чернобыль» руководствовались благородными мотивами, передает ТАСС.

По словам Швыдкова, этот проект не направлен против России или Украины. Также он отметил профессионализм создателей сериала.

«Американский фильм, который многие сейчас смотрят, он, действительно, интересен и трогателен», — сказал Швыдкой.

Он добавил, что расхождения в деталях между реальностью и изображаемым в художественном произведении неизбежны.

Ранее сообщалось, что создатель «Чернобыля» удивился реакции на сериал в странах бывшего СССР.