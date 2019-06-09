Трейлер фэнтези-сериала «Темные начала» появился в Сети

Онлайн-сервис Амедиатека опубликовал русскоязычный трейлер нового фэнтези-сериала «Темные начала». Видео было размещено на YouTube-канале сервиса.

В комментарии к трейлеру говорится, что сериал «Темные начала» основан на одноименной трилогии английского писателя Филипа Пулмана. Над сценарием шоу работали сам писатель и британский сценарист Джек Торн.

«Сериал обещает потеснить «Игру престолов» в рейтинге самых зрелищных телевизионных фэнтези-проектов», — говорится в описании к видео.

В 2017 году сообщалось, что вышел первый том новой трилогии Филипа Пулмана.