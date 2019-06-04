Российского журналиста обвиняют в вымогательстве миллионов у чиновника

Первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве 2,4 млн руб. за не выход в свет публикации сюжетов, дискредитирующих Красноярский край. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пономаренко, до того, как видео было выложено в Сеть, Караулов предложил ему прямым текстом заплатить за то, чтобы данные не вышли в эфир.

«Ссылался на давнее знакомство и предложил мне прямым текстом заплатить 2,4 млн рублей», — добавил Пономаренко.

Также он рассказал, что позже ему написали сообщение перед публикации сюжетов с вопросом «договорились ли?».