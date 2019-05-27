Галустян попал в базу «Миротворца», сообщили СМИ
Российского комика Михаила Галустяна внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает «Украина.ру».
Как отмечается, шоумена обвинили в «сознательном нарушении государственной границы Украины», а также в поддержке президента России Владимира Путина.
Также на сайте уточнили, что комик с 2016 года состоит в штабе военно-патриотического движения «Юнармия», а в 2018 году вошел в состав движения Putin Team».
Сейчас доступ к сайту Украины заблокирован.
Ранее сообщалось, что жена Зеленского попала в базу «Миротворца».