Галустян попал в базу «Миротворца», сообщили СМИ

Российского комика Михаила Галустяна внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает «Украина.ру».

Как отмечается, шоумена обвинили в «сознательном нарушении государственной границы Украины», а также в поддержке президента России Владимира Путина.

Также на сайте уточнили, что комик с 2016 года состоит в штабе военно-патриотического движения «Юнармия», а в 2018 году вошел в состав движения Putin Team».

Сейчас доступ к сайту Украины заблокирован.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского попала в базу «Миротворца».