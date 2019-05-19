Выяснилось, зачем победитель «Евровидения» скрыл, что он гей

Победитель «Евровидения — 2019» певец Дункан Лоуренс в канун финала конкурса признался, что он — бисексуал, сообщает Super.ru.

Поклонники конкурса осудили Лоуренса, заявив, что на самом деле, он гей, однако боится потерять голоса молодых девушек, которые являются его основной аудиторией, а также не совсем толерантно настроенных стран.

Отмечается, что говорить на тему ориентации юноше запретили продюсеры.

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс выиграл «Евровидение — 2019». Он набрал 492 балла.