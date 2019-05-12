Алексей Воробьев и Стас Костюшкин выступили в Донецке

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Певец Стас Костюшкин и поп-исполнитель Алексей Воробьев выступили на концерте в Донецке по случаю Дня самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

По данным агентства, на концерте Костюшкин исполнил хиты группы «Чай вдвоем» и проекта A-Dessa.

Как отмечается, на мероприятии присутствует около 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин спел песню «Россия – Родина-мать» в центре Донецка.

Также стало известно, что Анна Семенович, «Фабрика» и «Кватро» выступят в Донецке.