Алексей Воробьев и Стас Костюшкин выступили в Донецке
Певец Стас Костюшкин и поп-исполнитель Алексей Воробьев выступили на концерте в Донецке по случаю Дня самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».
По данным агентства, на концерте Костюшкин исполнил хиты группы «Чай вдвоем» и проекта A-Dessa.
Как отмечается, на мероприятии присутствует около 10 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин спел песню «Россия – Родина-мать» в центре Донецка.
Также стало известно, что Анна Семенович, «Фабрика» и «Кватро» выступят в Донецке.