Вышел трейлер нового сезона «Большой маленькой лжи» с Мэрил Стрип

В сети появился трейлер второго сезона сериала «Большая маленькая ложь», в котором снялась актриса Мэрил Стрип. Ролик опубликован на YouTube-канале телеканала HBO.

Главные роли в проекте все так же играют Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лора Дерн.

«Большая маленькая ложь» — это экранизация книги Лианы Мориарти о богатых семьях, проживающих в Калифорнии.

Премьера нового сезона назначена на 9 июня.

Ранее сообщалось, что дочери Николь Кидман снимутся в «Большой маленькой лжи».