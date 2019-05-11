Вышел трейлер нового сезона «Большой маленькой лжи» с Мэрил Стрип
В сети появился трейлер второго сезона сериала «Большая маленькая ложь», в котором снялась актриса Мэрил Стрип. Ролик опубликован на YouTube-канале телеканала HBO.
Главные роли в проекте все так же играют Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лора Дерн.
«Большая маленькая ложь» — это экранизация книги Лианы Мориарти о богатых семьях, проживающих в Калифорнии.
Премьера нового сезона назначена на 9 июня.
Ранее сообщалось, что дочери Николь Кидман снимутся в «Большой маленькой лжи».