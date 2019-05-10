Панайотов оценил шансы Лазарева на победу в «Евровидении»
Украинский и российский певец Александр Панайотов выразил мнение, что представителю России на песенном конкурсе «Евровидение-2019» Сергею Лазареву будет сложно победить. Об этом он заявил в интервью «Собеседник.Ru».
Панайотов пояснил, что в этом году очень сильный состав участников, но и у Лазарева «песня вокальная, очень сильная».
«Сергею тяжело будет. Но я уверен, что номер будет хороший – они постараются с Филиппом (Киркоровым. «Газета.Ru»). Возможно, он просто всех порвет. Очень ему этого желаю!» — сказал Панайотов.
Также певец признался, что после первого прослушивания песня Scream, с которой Лазарев будет представлять Россию на «Евровидении», ему «не зашла», но потом он ее «распробовал».
Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Ранее Лазарев показал отрывок из номера для «Евровидения».