Панайотов оценил шансы Лазарева на победу в «Евровидении»

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Украинский и российский певец Александр Панайотов выразил мнение, что представителю России на песенном конкурсе «Евровидение-2019» Сергею Лазареву будет сложно победить. Об этом он заявил в интервью «Собеседник.Ru».

Панайотов пояснил, что в этом году очень сильный состав участников, но и у Лазарева «песня вокальная, очень сильная».

«Сергею тяжело будет. Но я уверен, что номер будет хороший – они постараются с Филиппом (Киркоровым. «Газета.Ru»). Возможно, он просто всех порвет. Очень ему этого желаю!» — сказал Панайотов.

Также певец признался, что после первого прослушивания песня Scream, с которой Лазарев будет представлять Россию на «Евровидении», ему «не зашла», но потом он ее «распробовал».

Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Ранее Лазарев показал отрывок из номера для «Евровидения».