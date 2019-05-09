Смерть Доренко прокомментировал его друг
Независимый китаевед Бронислав Виногродский выразил соболезнования в связи с гибелью главного редактора «Говорит Москва» Сергея Доренко. Об этом сообщает RT.
Виногродский отметил, что ушедший из жизни Доренко был для него близким человеком.
«Он был самым великим радиожурналистом в России. Он был очень необычным и ярким человеком. Я очень его любил», — сказал Виногродский.
По его словам, Доренко представлял целую эпоху, которая теперь ушла.
Ранее стало известно, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.
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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.